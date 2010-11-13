Парламентська асамблея НАТО відкрилась у Варшаві

У Варшаві сьогодні відкрилася сесія Парламентської асамблеї НАТО.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, в сесії беруть участь близько 300 парламентаріїв з 28 країн.

Зустріч проходить напередодні листопадового саміту Північноатлантичного союзу в Ліссабоні, де планується затвердження нової стратегії блоку.

"Новий проект стратегії НАТО, можна сказати, значною мірою відповідає інтересам безпеки Польщі. Особливо йдеться про принцип колективної оборони, п`ятий пункт статуту НАТО. Тепер не просто сказано, що цей пункт важливий, а й показані конкретні інструменти його застосування", - заявив напередодні керівник Ради національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козей.

Основні теми зустрічі – ситуація в Афганістані, стратегічне партнерство НАТО-Росія, енергетична безпека і ситуація на Балканах.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен і президент Польщі Броніслав Коморовський на сесії не присутні, проте вони надіслали її делегатам спеціальне послання.

Сєсія Парламентської асамблеї НАТО працюватиме до вівторка.