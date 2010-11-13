Парламентська асамблея НАТО відкрилась у Варшаві

01:05, 13 листопада 2010
Світ
947 0

Обговорюються питання стратегії

У Варшаві сьогодні відкрилася сесія Парламентської асамблеї НАТО.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, в сесії беруть участь близько 300 парламентаріїв з 28 країн.

Зустріч проходить напередодні листопадового саміту Північноатлантичного союзу в Ліссабоні, де планується затвердження нової стратегії блоку.

"Новий проект стратегії НАТО, можна сказати, значною мірою відповідає інтересам безпеки Польщі. Особливо йдеться про принцип колективної оборони, п`ятий пункт статуту НАТО. Тепер не просто сказано, що цей пункт важливий, а й показані конкретні інструменти його застосування", - заявив напередодні керівник Ради національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козей.

Основні теми зустрічі – ситуація в Афганістані, стратегічне партнерство НАТО-Росія, енергетична безпека і ситуація на Балканах.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен і президент Польщі Броніслав Коморовський на сесії не присутні, проте вони надіслали її делегатам спеціальне послання.

Сєсія Парламентської асамблеї НАТО працюватиме до вівторка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter