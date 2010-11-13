Саркозі прийняв відставку уряду Франції

21:42, 13 листопада 2010
Світ
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Шлях до перстановок відкрито

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ в суботу ввечері прийняв відставку прем`єр-міністра країни Франсуа ФІЙОНА та його кабінету.

Як передає РІА Новости, про це повідомили в канцелярії глави держави.

Про інші подробиці невідомо.

Передбачається, що відставка Ф.ФІЙОНА дозволить Н.САРКОЗІ провести давно очікувані і необхідні перестановки в уряді.

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