Церква Англії таємно готує продаж картин

Церква Англії таємно готує продаж свого зібрання картин іспанського художника XVII століття Франсіско де Сурбарана, повідомляє The Daily Mail з посиланням на конфіденційні документи, що потрапили до журналістів.

За даними газети, керівники церкви вже доручили одному лондонському PR-агентству мінімізувати наслідки скандалу, який неминуче буде викликаний продажем полотен. Піарникам заплатили 37 тисяч фунтів. 10 років тому архієпископи Кентерберійський і Йоркський вже збиралися продати Сурбарана, проте були вимушені залишити цю ідею через хвилю громадського обурення.

12 картин протягом 250 років висіли в історичній резиденції єпископів Даремських, замку Окленд (Auckland), зазначає Лента.ру. Їх збираються продавати на аукціоні Sotheby`s, всю колекцію оцінюють приблизно в 15 мільйонів фунтів. Дата продажу точно ще не визначена, проте торги можуть відбутися в дні Нового року.

У конфіденційному листі представник PR-агентства Chelgate стверджує, що найкраще буде, якщо для всіх картин вдасться знайти одного покупця. Максимальна втрата репутації буде завдана, якщо зібрання буде роздроблене, і роботи Сурбарана поїдуть за кордон - "до російських, японських або близькосхідних колекціонерів".

На думку піарника, скандал вдасться згладити, якщо довірити висвітлення продажу дружньому художньому критикові.