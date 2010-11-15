США запропонували Ізраїлю за поступки 20 винищувачів

Державний секретар США Хіларі Клінтон запропонувала прем`єр-міністрові Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху 20 бойових літаків F-35 і 3 млрд дол., а також ряд послуг і поступок на міжнародній арені в обмін на 3-місячний мораторій на будівництво поселень, повідомляє "Сіньхуа".

Також США укладуть з Ізраїлем всеосяжну угоду в сфері безпеки за умови, що Ізраїль і Палестина підпишуть мирний договір.

За словами представників ізраїльського прем`єра, пропозиція не є остаточною, ізраїльська і американська сторони все ще формулюють конкретні умови майбутніх домовленостей.

Ще одним пунктом угоди є запевнення з американського боку, що якщо Ізраїль припинить будівництво поселень на три місяці, то США більше не проситисуть продовжувати цей мораторій. Так само США зобов`язується використати своє право вето в Раді Безпеки ООН при спробах ухвалення будь-яких антиізраїльських резолюцій.

Після прибуття із США, де Б.Нетаньяху перебував з 5-денним офіційним візитом, він представив план, запропонований Х.Клінтон, міністрам свого кабінету.