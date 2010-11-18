ООН попереджає, що ситуація з продовольством погіршується

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН випустила новий звіт про ситуацію з продовольством у світі. Організація попереджає, що якщо виробництво основних продовольчих культур не буде значно збільшене до 2011 року, міжнародному співтовариству слід готуватися до складних часів, повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що витрати найбідніших країн планети на імпорт продовольства цього року зростуть на 11 відсотків. Для бідних країн з дефіцитом продовольства цей показник сягне 20 відсотків.

У звіті ООН зазначається, що світові витрати на імпорт продовольства цього року перевищать трильйон доларів і, ймовірно, незабаром сягнуть ще більш високого рівня.

В умовах тривалого тиску на світові продовольчі ціни, звіт продовольчої і сільськогосподарської організації ООН закликає міжнародну громадськість пильно стежити за можливими порушеннями поставок в 2011 році і бути готовим до них.

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН переглянула свій прогноз світового виробництва зернових. Згідно з новими оцінками, його обсяг знизиться на два відсотки, хоча раніше прогнозувалося зростання на 1,2 відсотка. Нові цифри фахівці пояснюють зниженням урожаю у зв’язку з несприятливою погодою.

Агентство ООН також прогнозує різке скорочення запасів зернових і закликає до збільшення їх виробництва для забезпечення існуючих потреб. У своєму звіті агентство наголошує, що зростуть тільки запаси рису, тому необхідно почати вирощувати більше пшениці, кукурудзи та сої.

У звіті відзначається, що понад 80 країн світу визнані бідними і мають дефіцит продовольства.