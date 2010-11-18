МЗС Польщі: трагедія під Смоленськом не стосується конгресу США

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив в ефірі телеканалу TVN24, що візит до США членів партії "Право і справедливість" не сприяє зростанню престижу країни в Сполучених Штатах.

"Вид двох польських політиків, які відчайдушно шукають зустрічі з тим чи іншим конгресменом... не сприяє зростанню нашого престижу в США", - наводить його слова Бі-бі-сі.

Антоній Мацеревич і Ганна Фотига – депутати партії "Право і справедливість", яку очолює брат загиблого президента Ярослав Качинський, - перебувають у США з понеділка.

У середу вони зустрілися з одним із конгресменів-республиканців. Зустріч була присвячена катастрофі під Смоленськом 10 квітня, в якій загинули 96 осіб. Більшість загиблих - відомі польські політики, вище військове командування, громадські і релігійні діячі, що летіли на чолі з президентом країни до Росії на траурні заходи з нагоди 70-х роковин розстрілу польських офіцерів у Катині. Політики з "Права і справедливості" наполягають на необхідності міжнародного розслідування смоленської авіакатастрофи.

Сікорський нагадав у зв`язку з цим, що американський конгрес "не наділений щодо смоленської катастрофи ніякою компетенцією".