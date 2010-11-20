Сьогодні відбудеться саміт ЄС-США

Саміт Євросоюз-США пройде в суботу в Лісабоні, передає РІА “Новости”.

Очікується, що учасники зустрічі у верхах підтвердять курс на поглиблення стратегічного партнерства між ЄС і США на користь 800 мільйонів громадян по обидва боки Атлантики.

Євросоюз на нараді представлятимуть голова Європейської ради Херман ван Ромпей, голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і Верховний представник ЄС у закордонних справах і політики сусідства Кетрін Ештон, а США - президент Барак Обама і держсекретар США Хілларі Клінтон.

Під час зустрічі на вищому рівні сторони, як очікується, обговорять ситуацію з ядерним досьє Ірану і процес близькосхідного врегулювання.