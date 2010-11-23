Лукашенко: Росія намагається продати Білорусі зброю

Росія повинна допомагати Білорусі в забезпеченні безпеки і обороноздатності Союзної держави, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, приймаючи доповідь щодо плану застосування регіонального угруповання військ (сил) Білорусі і Росії.

О.Лукашенко нагадав, що ще 10 років тому на Вищій Держраді Союзної держави було ухвалено рішення про створення спільного російсько-білоруського угруповання військ, зоною відповідальності якого в Союзній державі і ОДКБ є забезпечення безпеки на західному напрямі, цитує РосБізнесКонсалтинг повідомлення прес-служби президента Білорусі.

Як зазначив глава білоруської держави, за ці роки сталися певні зміни, "у тому числі й тих сил, які є проти білорусько-російського угруповання військ". "Природно, час іде, щось змінюється, десь кардинально, десь менше. Тому нам необхідно сьогодні розглянути застосування РУВ(с)", - сказав він.

"Ми, звичайно, виконуватимемо свої функції, але ми їх можемо виконувати тільки за підтримки Росії, ну хоч би озброєнням, - зазначив білоруський лідер. - Це не підхід, коли нам деколи пропонують купувати озброєння за свій рахунок, та ще за ринковою, як вони вміють говорити, ціною. Природно, що тут, на цьому напрямі Росія зацікавлена, щоб білоруська армія була в порядку". "Тому треба допомагати. Я це кажу публічно, і я цього не боюся, можу повторити де завгодно", - наголосив він.