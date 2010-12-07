Польський експерт: українська влада теж вирішила підіграти Китаю

Відсутність посла України в Норвегії на церемонії вручення китайському дисиденту ЛЮ Сяобо Нобелівської премії миру не вплине на імідж держави у світі.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

«Я б особливо не переоцінював цю подію», - сказав він.

Експерт зауважив, що багато держав намагаються підтримувати добрі відносини з Китаєм, заплющуючи очі на порушення прав людини у цій державі.

«Тибет-Тибетом, але на Олімпіаду 2008 року всі (світові лідери – УНІАН) приїхали», - зауважив А.ШЕПТИЦЬКИЙ.

На його думку, українська влада також вирішила підіграти Китаю, щоб покращити відносини між країнами, що створить можливість у майбутньому для тіснішого економічного співробітництва.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ також назвав перебільшенням тезу, що відсутність представника України на церемонії вручення Нобелівської премії миру свідчить про її входження разом з Китаєм та Росією до антизахідної коаліції, зауваживши, що на заході також не буде представників таких демократичних держав як Саудівська Аравія чи Єгипет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні іноземні ЗМІ написали, що Нобелівський комітет Норвегії оприлюднив інформацію, згідно з якою Китайська Народна Республіка і ще 18 країн, серед яких Україна, відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента ЛЮ Сяобо.

Пізніше заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН повідомила, що в день вручення Нобелівської премії миру, яке відбудеться в п`ятницю, 10 грудня, уповноважений офіційний представник України перебуватиме в Києві на плановій службовій нараді, а тому не зможе взяти участь у церемонії.

У МЗС підтвердили, що український посол у Норвегії не зможе 10 грудня бути присутнім на церемонії вручення Нобелівської премії миру, оскільки в цей час братиме участь у нараді послів у Києві.

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що не бачить політики у відсутності посла України в Норвегії на церемонії вручення Нобелівської премії миру.