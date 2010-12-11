Сутички біля Кремля продовжилися погромом у метро

Сутички на Манежній площі в центрі Москви 11 грудня були спровоковані учасниками радикальних націоналістичних угруповань, які вийшли на мітинг разом з футбольними уболівальниками. Про це журналістам РІА Новости заявив неназваний представник правоохоронних органів.

Учасники несанкціонованого мітингу, залишивши площу, побили кілька людей у метро. За повідомленням ІТАР-ТАРС, станція "Охотний ряд" погромлена: розбиті всі плафони на ескалаторах та на переході на "Театральну", в одному з потягів вибиті вікна. Станцію взяли під охорону ОМОН і внутрішні війська. Усі потяги на цій лінії супроводжують наряди міліції.

Під час акції на Манежній площі затримано 65 осіб. У бійках постраждали, за попередньою інформацією, близько десяти осіб.

Мітинг на Манежній був присвячений пам`яті Єгора Свиридова, уболівальника московського "Спартака", вбитого в бійці з кавказцями 6 грудня. В акції брали участь уболівальники різних футбольних клубів, а також представники націоналістичних організацій. Загальну кількість мітингуючих міліція оцінила в п`ять тисяч осіб.