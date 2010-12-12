Wikileaks: США були готові атакувати захоплену піратами «Фаїну»

Сполучені Штати Америки в 2008 році вивчали можливість застосування сили до піратів, що захопили корабель «Фаїна» з 17 українцями на борту, у разі спроб вивантажити військовий вантаж у Сомалі.

Про це йдеться в дипломатичній депеші тодішнього держсекретаря США Кондоліззи Райс від 27 вересня 2008 року, адресованій до американського посольства в Україні, пише Дзеркало тижня з посиланням на сайт Wikileaks.

У листі, який було відправлено через два дні після захоплення «Фаїни», наголошується крайня зацікавленість США в тому, щоб військовий вантаж не потрапив до Сомалі.

Дипломатам у Києві рекомендується дізнатися позицію керівництва України щодо можливої військової операції проти піратів.

У листі зазначено, що у військовій операції не буде потреби, якщо пірати, як завжди, лише вимагатимуть викуп за судно.

«Зазначте, проте, що Сполучені Штати залишають за собою право ухвалити термінове рішення у разі потреби», - йдеться в листі.

«Звичайно, ми усвідомлюємо, що атака судна становить велику небезпеку для життя членів команди, тому ми особливо зацікавлені в тому, щоб знати позицію України щодо можливих дій, якщо в них буде необхідність», - наголошується в депеші.

Корабель «Фаїна» був захвачений сомалійськими піратами 25 вересня 2008 року. Згідно з інформацією Держдепартаменту США, на борту судна мали бути: 33 танки «Т-72» із запчастинами; 42 зенітних кулеметних установки «ЗПУ-4», 36 ручних протитанкових гранатометів «РПГ-7», 6 реактивних систем залпового вогню БМ-27 «Ураган», 13 тисяч снарядів для танків «Т-72». За заявами українських посадовців, вантаж призначався для Кенії, проте в Держдепі США стверджують, що військова техніка прямувала до Південного Судану.

Екіпаж «Фаїни» складався з 21 особи, т.ч. 17 українців, три росіяни і латиш. Після тривалих переговорів, 5 лютого 2009 року пірати звільнили судно за викуп в 3,2 мільйона доларів.