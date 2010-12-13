Wikileaks: донька президента – найбільш ненависна особа в Узбекистані

Старша донька президента Узбекистану Гульнара Каримова – найненависніша особа в Узбекистані, повідомляли в своїх телеграмах американські дипломати, згідно з оприлюдненими документами Wikileaks.

Чергова порція секретних файлів американського МЗС, яку публікує газета Guardian, присвячена корупції в Узбекистані і, особливо, ролі доньки президента Каримова у розбудові зв`язків між владою, бізнесом і криміналітетом.

Гульнара Каримова, повідомляють дипломати, користуючись владою батька, змогла прибрати до рук весь більш-менш перспективний бізнес у країні.

Згідно з документом, датованим 2009 роком, дівчина володіє багатопрофільним холдингом Zeromax, зареєстрованим у Женеві, виступає в ролі поп-співачки, займається дизайном ювелірних прикрас, а також записана викладачем одного з ташкентських вузів.

У полі зору американців Гульнара Каримова була з 2004 року. Дипломати збирали інформацію не тільки про її комерційну діяльність, а й про особисте життя. Зокрема, в документі є епізод перебування Каримової в нічному клубі в Ташкенті: дівчина приїхала на Porsche Cayenne в оточенні охорони, вживала дорогі алкогольні напої і цілу ніч танцювала разом з «залицяльником бандитської зовнішності».

Саму Каримову дипломати називають «кримінальною баронесою» і «першою донькою» (за аналогією з першою леді).

У цілому дипломати дають країні таку характеристику: «люта корупція», організована злочинність, рабська праця на бавовняних полях і насильство.

Утім, співробітники зовнішньополітичного відомства зазначають важливість підтримки відносин з владою в Узбекистані – країна є стратегічним плацдармом для постачання військ НАТО в Афганістані, зазначає Газета.ру.