Московська міліція затримала вчора більше тисячі людей

У Москві працівники міліції затримали вчора більше тисячі чоловік за різні адміністративні правопорушення.

Про це повідомило РІА «Новости» сьогодні джерело в правоохоронних органах столиці РФ.

"Усього протягом дня в суботу було затримано близько 1,1 тисячі чоловік. Здебільшого вони затримувалися за різні адміністративні порушення, у деяких з них вилучені травматичні пістолети і ножі", - сказав співрозмовник агентства.

У суботу вдень біля телевежі Останкіно пройшов санкціонований мітинг Націонал-демократичного альянсу, учасники якого виступили проти некоректного, на їх думку, висвітлення в ЗМІ ряду подій. Частина з них приховувала обличчя під шарфами і масками. Під час мітингу вони, вигукуючи націоналістські гасла і підпалюючи фаєри, спробувала переміститися в парк Останкіно – тоді розпочалися перші затримання. Спочатку молодих людей затримували в паркунні, потім біля головного входу і в околицях Всеросійського виставкового центру.