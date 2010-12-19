Міліція Білорусі масово затримує активістів опозиції

У Білорусі в усіх регіонах правоохоронні органи затримують активістів опозиції, членів виборчих штабів альтернативних кандидатів, щоб не допустити проведення масової акції на Жовтневій площі Мінська після закриття виборчих дільниць.

Як повідомляє Європейське радіо в Білорусі, лідера Молодого Фронту Дмитра ДАШКЕВИЧА поміщено до ізолятора тимчасового утримання в Мінську.

Крім того, ще двоє активістів цієї політсили доставлено до Московського районного управління внутрішніх справ Мінська.

Ще одного активіста Молодого фронту – Артема ДУБСЬКОГО – міліція заблокувала у власній квартирі.

При виході з власної квартири було затримано активіста штабу кандидата в Президенти Миколи СТАТКЕВИЧА – Віктора ЧАЙКОВСЬКОГО.

Проти керівника Брестського відділення Вільної профспілки Білоруської Валентина ЛАЗАРЕНКОВА порушено кримінальну справу за підозрою у перевозі наркотичних засобів.

Європейське радіо для Білорусі також повідомляє про те, що у низці регіонів при спробі виїхати до Мінська затримані активісти ще одного кандидата в Президенти Віталія РИМАШЕВСЬКОГО.

Білоруська служба радіо "Свобода" повідомляє, що у зв`язку з масовим затриманням активістів п`ятеро кандидатів в Президенти – Володимир НЕКЛЯЄВ, Григорій КОСТУСЬОВ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ, Олексій МІХАЛЬОВИЧ, Ярослав РОМАНЧУК передали звернення до Генеральної прокуратури Білорусі.

Крім того, повідомляється про блокування таких опозиційних сайтів як Хартія`97 і "Білоруський партизан".

За даними Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів, станом на 16.00 у виборах взяли участь 75,8 % з 7 мільйонів 93 тисяч 693 включених до списків виборців (у Білорусі в день голосування можна включати до списку виборців на підставі пред`явлення паспорта).

Як повідомляв УНІАН, низка кандидатів в Президенти Білорусі від демократичних сил напередодні виборів звернулися до білоруських виборців із закликом прийти на Жовтневу площу Мінська після закриття виборчих дільниць з вимогою проведення нових виборів без участі чинного глави держави Олександра ЛУКАШЕНКА.