Щербак: деякі експерти характеризують Росію як "failed state"

Деякі експерти почали характеризувати Росію як державу, що не відбулася (failed state).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній посол України в США, письменник Юрій ЩЕРБАК під час засідання Дипломатичного клубу у Києві.

“Я сказав би, що події 11 грудня у Москві, погроми ті – націоналістичні і фашистські – вони, як сказав один російський політолог, знаменують нову фазу в історії Росії”, - зазначив колишній дипломат.

На думку Ю.ЩЕРБАКА, нинішні події у Росії також матимуть “найсерйознішій вплив на ситуацію в Україні”.

“Уже почалися розмови – я не підтримую це, - але є такі розмови про Росію, як про “failed state” (країна, що не відбулася). Це те, що вони залюбки казали про Україну, то тепер про них кажуть”, - зауважив Ю.ЩЕРБАК.

Він також зазначив, що нині частина російського істеблішменту схиляється до надання кавказьким республікам незалежності із приведенням до влади там “прихильних до Росії царів і князів”.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня внаслідок бійки з уродженцями Північного Кавказу було вбито уболівальника "Спартака" Єгора Свиридова, це стало приводом для несанкціонованої акції, організованої 11 грудня у центрі Москви футбольними фанатами й націоналістами. В акції взяли учать близько п`яти тисяч осіб. Того ж дня сталися сутички учасників акції з бійцями ЗМОП. В результаті затримано 65 осіб, травми різного ступеня тяжкості отримали понад 30 осіб. Медична допомога також знадобилася восьми міліціонерам.

Ці події стали приводом для низки інших несанкціонованих акцій молоді і нападів на уродженців республік Північного Кавказу.