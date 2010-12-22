Щербак: деякі експерти характеризують Росію як "failed state"
Нинішні події матимуть серйозний вплив
Деякі експерти почали характеризувати Росію як державу, що не відбулася (failed state).
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній посол України в США, письменник Юрій ЩЕРБАК під час засідання Дипломатичного клубу у Києві.
“Я сказав би, що події 11 грудня у Москві, погроми ті – націоналістичні і фашистські – вони, як сказав один російський політолог, знаменують нову фазу в історії Росії”, - зазначив колишній дипломат.
На думку Ю.ЩЕРБАКА, нинішні події у Росії також матимуть “найсерйознішій вплив на ситуацію в Україні”.
“Уже почалися розмови – я не підтримую це, - але є такі розмови про Росію, як про “failed state” (країна, що не відбулася). Це те, що вони залюбки казали про Україну, то тепер про них кажуть”, - зауважив Ю.ЩЕРБАК.
Він також зазначив, що нині частина російського істеблішменту схиляється до надання кавказьким республікам незалежності із приведенням до влади там “прихильних до Росії царів і князів”.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня внаслідок бійки з уродженцями Північного Кавказу було вбито уболівальника "Спартака" Єгора Свиридова, це стало приводом для несанкціонованої акції, організованої 11 грудня у центрі Москви футбольними фанатами й націоналістами. В акції взяли учать близько п`яти тисяч осіб. Того ж дня сталися сутички учасників акції з бійцями ЗМОП. В результаті затримано 65 осіб, травми різного ступеня тяжкості отримали понад 30 осіб. Медична допомога також знадобилася восьми міліціонерам.
Ці події стали приводом для низки інших несанкціонованих акцій молоді і нападів на уродженців республік Північного Кавказу.