За рік Європейський омбудсмен отримав рекордну кількість скарг

В 2006 році Європейський омбудсмен отримав від громадян, неурядових організацій, спілок та асоціацій 3830 скарг, що є на рівні абсолютного максимуму, якій тримається другий рік поспіль.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив Європейський омбудсмен Нікіфорос ДІАМАНДУРОС, представляючи річний звіт за 2006 рік.

“Ця тенденція має тривожити будь-кого, хто бажає покращення відносин між Європейським Союзом та його громадянами”, - сказав омбудсмен.

Він зазначив, що майже чверть проведених в 2006 році розслідувань стосувалися питанням прозорості у діяльності керівних органів ЄС.

Серед інших позицій, які оскаржувалися у омбудсмена – несправедливе відношення, затримка оплати європейських проектів, перевищення влади, дискримінація.

66% скарг в 2006 році стосувалися діяльності Єврокомісії. Найбільше скарг – 20% - надійшло з Іспанії, 14% - з Німеччини, 9% - з Франції, 6% - з Бельгії.