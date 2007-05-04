За рік Європейський омбудсмен отримав рекордну кількість скарг
Більше за всіх пишуть іспанці
|Нікіфорос ДІАМАНДУРОС
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив Європейський омбудсмен Нікіфорос ДІАМАНДУРОС, представляючи річний звіт за 2006 рік.
“Ця тенденція має тривожити будь-кого, хто бажає покращення відносин між Європейським Союзом та його громадянами”, - сказав омбудсмен.
Він зазначив, що майже чверть проведених в 2006 році розслідувань стосувалися питанням прозорості у діяльності керівних органів ЄС.
Серед інших позицій, які оскаржувалися у омбудсмена – несправедливе відношення, затримка оплати європейських проектів, перевищення влади, дискримінація.
66% скарг в 2006 році стосувалися діяльності Єврокомісії. Найбільше скарг – 20% - надійшло з Іспанії, 14% - з Німеччини, 9% - з Франції, 6% - з Бельгії.