Противники Саркозі влаштували масові безпорядки у Франції (фото)

Зіткнення між поліцією і маніфестантами, незадоволеними обранням Николя Саркозі на пост президента Франції, відбулися в неділю увечері на паризькій площі Бастілії.

Як повідомляє радіостанція Франс Інфо, деякі скандували "Сарко - фашист, народ отримає твою шкуру!".

За словами очевидців, після імпровізованого мітингу, в якому взяли участь близько сотні чоловік, молодих людей з обличчями, які були закриті хустками, або в низько насунених капюшонах почали закидати наряди поліцейських, що знаходилися неподалеку, камінням, пляшками та іншими предметами.

У відповідь співробітники правоохоронних органів застосували гранати зі сльозогінним газом, щоб розігнати натовп.

Напередодні недільних виборів в керівництві правоохоронних органів висловлювалися побоювання з приводу того, що молоді жителі неблагополучних паризьких передмість, де Саркозі, м`яко кажучи, не симпатизують, можуть спробувати влаштувати погроми в столиці.

Також близько сотні жителів французьких міст Рена і Нанта вийшли на вулиці після перемоги Ніколя Саркозі на президентських виборах.

У Франції в неділю відбувся другий тур виборів глави держави. У них брали участь два кандидати, які набрали найбільше число голосів в першому турі, - лідер правлячого "Союзу за народний рух" 52-річний Ніколя Саркозі і представник соцпартії 53-річна Сеголен Руаяль. На президентських виборах у Франції перемогу здобув кандидат від правлячої партії Союз за народний рух (СНД) Ніколя Саркозі.

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