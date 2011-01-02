У Німеччині рекордне економічне зростання

Економічне зростання 2010 р. стане рекордним в історії об`єднаної Німеччини, заявив міністр економіки Німеччини Райнер Брюдерле. Уряд країни прогнозує зростання економіки за минулий рік на рівні 3,4%. За первинним прогнозом зростання економіки очікувалося на рівні 1,4%, але згодом цей показник був переглянутий, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Сам Р.Брюдерле, всупереч прогнозу свого відомства, заявив, що чекає зростання в 3,6%. "Незважаючи на важку зиму, ми можемо розраховувати на рекордне зростання в 2010-му, останні дані по експорту є зайвим цьому підтвердженням", - сказав міністр економіки.

Водночас Р.Брюдерле не уточнив чи має він на увазі свій особистий прогноз чи прогноз свого міністерства. Його заява викликала запитання у місцевих ЗМІ, оскільки економічне зростання на рівні 3,4% вже було зафіксоване в 2006-му, що саме і стало рекордом з часу об`єднання двох Німеччин у 1990 р.