Прихильники опозиції в Мінську відступили в парк імені Янки Купали

У Мінську в парку імені Янки Купали недалеко від Жовтневої площі збираються прихильники опозиції, яких міліція щойно відтіснила з проспекту Незалежності.

У парку вже перебувають лідери білоруської опозиції Олександр Мілінкевич і Олександр Козулін. Вони чекають, поки збереться більше їхніх прихильників, щоб почати акцію протесту проти оголошених результатів президентських виборів.

За даними правоохоронних органів, зараз у парку зібралося близько двох тисяч чоловік.