Світовий конґрес заявляє про утиск українців у Росії

Світовий конґрес українців закликає міжнародне співтовариство, Українську державу та свої складові організації стати на захист прав українців Росії.

Як повідомили в СКУ, 4 січня організація надіслала Меморандуми про утиски прав української національної меншини в Росії: верховному комісару Організації Об’єднаних Націй з прав людини Наванатем ПІЛЛАЙ, директору Бюро демократичних інституцій та людських прав Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Джанезу ЛЕНАРЧИКУ, верховному комісару у справах національних меншин ОБСЄ Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ, голові Підкомітету Європейського парламенту з питань прав людини Гейді ГАУТАЛІ, голові делегації Європарламенту до Комітету парламентського співробітництва ЄС-Росія Кнуту ФЛЕКЕНШТЕЙНУ, комісару Ради Європи з прав людини Томасу ГАММАРБЕРГУ та президенту Консультативного комітету Ради Європи щодо Рамкової конвенції про захист національних меншин Райнеру ГОФМАНУ.

У цих Меморандумах СКУ порушив актуальні для всієї української спільноти питання, що стосуються намагання владних структур Росії ліквідувати дві найбільші українські громадські неурядові організації - Федеральну національно-культурну автономію українців Росії і Об’єднання українців Росії, а також припинити діяльність Бібліотеки української літератури у Москві.

СКУ також надіслав копії вищеназваних Меморандумів Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і Посла України в Росії Володимиру ЄЛЬЧЕНКУ та закликав Українську державу захистити свою національну меншину.

“Світовий конгрес українців закликає міжнародне співтовариство, Україну та свої складові організації відреагувати на неприпустимі дії Росії стосовно української національної меншини та стати на захист її людських і національних прав”, – заявив президент СКУ Євген ЧОЛІЙ.