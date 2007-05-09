Парад на Красній площі (фоторепортаж)
Брали участь 7 тисяч військовослужбовців
На Красній площі в Москві о 10 ранку пройшов парад на честь Дня Перемоги. У ньому взяли участь 7 тисяч військовослужбовців.
У відкритому лімузині перед строєм проїхав новий міністр оборони Сердюков, який привітав військових зі святом.
Після цього він доповів про готовність верховному головнокомандуючому Володимиру Путіну і на головній площі країни зазвучали фанфари. Путін з трибуни привітав усіх росіян з великим святом.
За традицією, парад відкрив стрій юних барабанщиків - вихованців Суворовського училища.
О 10:42, над Красною площею вперше пролетіли винищувачі Су-27.
Завершив парад плац-концерт: рота почесної варти демонструвала перешикування і виклала слово "ПОБЕДА" зброєю на бруківці площі.
За матеріалами Newsru
Фото Reuters і АР