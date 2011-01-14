Президент Тунісу заборонив розстрілювати демонстрації

Президент Тунісу Зін ель-Абідін Бен Алі заявив, що віддав наказ не стріляти в людей, які беруть участь у масових акціях протесту, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Бен Алі пообіцяв також знизити ціни на цукор, молоко, хліб, а також послабити цензуру в інтернеті, уточнює Associated Press.

Голова держави також дав зрозуміти, що не планує висувати свою кандидатуру на чергових президентських виборах. Як пояснює AP, він заявив, що не слід відміняти граничний вік для кандидатів у президенти, який у Тунісі становить 75 років, а самому Бен Алі нині 74. Бен Алі перебуває при владі вже 23 роки, востаннє він переобирався в жовтні 2009 року, набравши трохи менше 90 відсотків голосів.

Бен Алі звернувся до громадян утретє з початку заворушень у країні і вдруге за останній тиждень. У першому зверненні він звинуватив опозиційні рухи в наданні заворушенням політичного забарвлення. Потім 10 січня президент пообіцяв створити 300 тисяч робочих місць протягом двох років і заявив, що протестувальники здійснюють теракти, сплановані з-за кордону.

Тим часом у середу Бен Алі відправив у відставку міністра внутрішніх справ країни, на якого опозиція поклала провину за жорстокі заходи проти протестувальників. Всього, за неофіційними даними правозахисників, в результаті зіткнень демонстрантів з силами правопорядку загинули не менше 66 людей. За офіційними - 23. Невдоволення викликають високі ціни, безробіття, особливо серед молоді, та корупція.