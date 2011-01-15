Нємцов захворів у СІЗО

Захист опозиційного політика Бориса Нємцова, заарештованого на 15 діб за непокору міліції під час акції 31 грудня на Тріумфальній площі, заявляє, що той захворів у СІЗО. "Я був у Нємцова у п`ятницю, у нього температура, кашель, озноб. На мій погляд, це вірус легеневої інфекції", - сказав у суботу Російському агентству правової і судової інформації адвокат Нємцова Вадим Прохоров. Захисник пов`язує хворобу Нємцова з "середньовічними умовами утримання" в ОВД, де політик залишався з 31 грудня по 2 січня. За словами адвоката, у Нємцова немає претензій до керівництва спецприйомника, в якому він відбуває адміністративний арешт. "Там умови утримання більш-менш прийнятні", - уточнив він. Нємцова мають звільненити з ізолятора у суботу о 19.10 мск, нагадав адвокат.

РІА "Новости"