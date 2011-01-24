Кількість постраждалих у Домодєдово збільшилася до 168

Кількість постраждалих унаслідок вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» збільшилася до 168 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС Росії.

«До лікувальних установ Москви і Московської області госпіталізовано 74 особи, 94 постраждалим допомога надана амбулаторно», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства охорони здоров`я Росії, у більшої частини госпіталізованих - мінно-вибухові травми.

За словами міністра охорони здоров`я і соціального розвитку РФ Тетяни ГОЛІКОВОЇ, 41 потерпілий перебуває у тяжкому і вкрай тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у московському аеропорту «Домодєдово» стався вибух. Кількість загиблих на даний момент становить 35 осіб: 31 загинув на місці, троє померли в підмосковних лікарнях, один - в кареті "швидкої допомоги", повідомив заступник міністра Максим Топілін на нараді в Національному центрі управління в кризових ситуаціях.