США запроваджують проти влади Білорусі нові санкції

США запровадили санкції щодо деяких білоруських компаній, а також розширили список громадян Білорусії, яким заборонено в`їзд до Сполучених Штатів, повідомив держдепартамент.

"США припинили чинність документа, який дозволяє американським громадянам здійснювати операції з ВАТ "Лакофарба" і ВАТ "Полоцьк Скловолокно", - двома дочірніми компаніями державного нафтохімічного конгломерату "Білнафтохім". Усі операції з "Білнафтохімом" нині заблоковані", - наводить повідомлення РІА "Новости".

Також США значно розширюють список білоруських чиновників, яким буде заборонений в`їзд в країну. "Ми застосуємо обмеження (на в`їзд в США) до тих, хто є відповідальним за дії і політику, пов`язані з подіями 19 грудня. США також працюють над запровадженням фінансових санкцій до ряду білоруських громадян", - зазначається в повідомленні.

"Критерієм для включення в цей список є участь в діях, спрямованих на підрив демократичного процесу і порушення прав людини. США продовжують вимагати негайного звільнення всіх, хто утримується під вартою (учасників опозиційних акцій), а також зняття з них усіх звинувачень. Ми переглядатимемо нашу політику залежно від дій білоруського уряду", - заявляє держдеп.

Держдепартамент наголошуєє, що вжті заходи не спрямовані проти громадян Білорусі і США продовжать надання допомоги цій країні. "США планують цього року збільшити на 30 відсотків об`єми допомоги, що надається білоруському громадянському суспільству, незалежним медіа і демократичним політичним партіям".