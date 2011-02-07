У Росії міліцію перейменували в поліцію

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон «Про поліцію», який перейменовує співробітників МВС Росії на поліцейських.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Закон регламентує права та обов'язки співробітників, що необхідно для чіткої й ефективної роботи поліції та запобігання випадкам необгрунтованого застосування владних повноважень.

Крім того, закон звільняє органи поліції від дублюючих і невластивих функцій, закріплює партнерську модель взаємин між суспільством і правоохоронними структурами.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що на співробітників поліції покладено виконання цілої низки завдань, що є для держави пріоритетними: протидія тероризму, забезпечення безпеки об'єктів інфраструктури і місць масового скупчення людей, припинення розпалення міжрелігійної та міжнаціональної ворожнечі, боротьба з організованою злочинністю, корупцією.

Закон набуває чинності з 1 березня цього року.