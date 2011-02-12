Мубарак перед відставкою одержав три гарантії

Домовленість про відставку Хосні Мубарака з посади президента Єгипту була досягнута за підсумками його зустрічі в Каїрі з міністром закордонних справ ОАЕ Абдаллою бен Заїдом Аль Нахайяном, повідомила у п`ятницю з посиланням на інформовані джерела в Каїрі кувейтська газета "Аль-Кабас".

За її інформацією, за цією угодою, нова влада не переслідуватиме Мубарака.

"Хосні Мубарак погодився з формулою відставки, відповідно до якої він спочатку прямує в Шарм-еш-шейх, а звідти в еміратське місто Аль-Айн", - пише газета.

Візит шейха Абдалли відбувся після телефонної розмови президента США Барака Обами з спадковим принцом емірату Абу-Дабі шейхом Мухаммедом бен Заїдом, а також міжарабських консультацій, в яких брали участь Саудівська Аравія і інші держави Перської затоки.

"Шейх Абдалла (глава МЗС ОАЕ) повідомив Хосні Мубараку: "Ми з тобою, але обстановка більше не терпить зволікання. Потрібно зберегти Єгипет і утримати події під контролем. Зараз ми можемо допомогти в трьох речах: перше - провести переговори для організації твого становища і забезпечення міжнародного прикриття твого виїзду і твоєї охорони. Друге - гарантувати відмову від юридичного переслідування тебе і твоєї сім`ї. Третє - не допустити конфіскації твого майна", - наводить повідомлення РІА “Новости”.

Шейх також повідомив Мубараку, що Емірати "готові прийняти його у вже підготовленому палаці в місті Аль-Айн".

За даними газети, Мубарак після відмови від влади попрямував в Шарм-еш-шейх, а звідти може виїхати прямо в ОАЕ або спочатку на лікування до Німеччини.