У Москві міліція почала затримувати учасників «Дня Гніву», які після мітингу мали намір віднести свої вимоги до Адміністрації Президента РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, після проведення мітингу один з організаторів акції опозиції Сергій УДАЛЬЦОВ закликав усіх присутніх скрутити прапори, плакати і транспаранти і йти до будівлі Адміністрації Президента РФ. За його словами, це не суперечить законодавству, оскільки не є організованою ходою.

Однак прихильники С.УДАЛЬЦОВА під час руху почали викрикувати гасла: «Росія без Путіна!», «Це наше місто!». Співробітники міліції попередили їх про те, що ці дії незаконні, і будуть застосовані адміністративні заходи.

Після того, як реакції з боку опозиціонерів не було, їх почали затримувати. На даний момент затримано С.УДАЛЬЦОВА і кілька десятків його прихильників. Зокрема, від місця затримання біля готелю «Метрополь» у напрямі відділення внутрішніх справ від`їхали два автобуси із затриманими опозиціонерами.

Співробітники міліції за допомогою мегафонів продовжують вимагати від присутніх розійтися.

В даний момент співробітники ОМОНу створили живий ланцюг і виштовхують опозиціонерів і журналістів у бік метро «Театральна».

Як повідомляв УНІАН, основними вимогами «Дня Гніву» є: реальне народовладдя і самоврядування (вільні вибори, прямі вибори губернаторів, прямі вибори мирових і районних суддів); соціальна справедливість (зростання зарплат з випередженням зростання цін на предмети першої необхідності, плата за послуги ЖКГ - не більш як 5% від доходу сім`ї, прозорий механізм формування тарифів, зупинка зростання цін на бензин); нормалізація міжнаціональних відносин (ефективна міграційна політика, введення жорсткої відповідальності за використання праці нелегальних мігрантів, рівна оплата праці та соціальні гарантії, незалежно від національності і громадянства); наведення ладу в Москві та Підмосков`ї (розв’язання проблеми «ошуканих пайовиків», припинення незаконної забудови і знесення гаражів, перегляд Генплану на користь громадян, збереження історичних пам`ятників і природоохоронних територій, порятунок Хімкинського лісу, розумне вирішення транспортної проблеми, повноцінне розслідування підсумків діяльності колишніх московських влад).