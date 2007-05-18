Берлусконі ще раз спробує повернути Шевченка до ”Мілана”

Президент "Мілана" Сільвіо Берлусконі пообіцяв, що він ще раз спробує повернути в команду українського форварда Андрія Шевченка, який рік тому підписав контракт з "Челсі". При цьому Берлусконі підкреслив, що віддав би перевагу нападаючому перед такими зірками як Камерун Самуель Это`О і бразилець Роналдіньо.

"Якби у мене був вибір між Роналдіньо, Это`О і Шевой. Маю сказати, що я назавжди прив`язаний до Шевченка, - цитує слова президента "Мілана" інтернет-видання tribalfootball.com. - Якщо ми зможемо повернути його, то це буде фантастичним придбанням".

Очікується, що переговори між "Міланом" і "Челсі" почнуться одразу після фіналу Ліги чемпіонів (23 травня), в якому італійський клуб зіграє з "Ліверпулем".

Перший сезон Андрія Шевченка у "Челсі" став не найкращим у його кар`єрі. Український нападаючий довгий час не міг адаптуватися до манери гри свого нового клубу. У квітні Шевченко отримав ушкодження і вибув з ладу до кінця сезону.

Лента.ру