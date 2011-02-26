Син Каддафі сподівається на перемир'я з повсталими

Син Муаммара Каддафі Саїф Аль-Іслам заявив у п`ятницю пізно ввечері в інтерв`ю спеціально запрошеним до Тріполі західним журналістам, що сподівається на встановлення перемир`я з повсталими, які просуваються до столиці Лівії зі східних регіонів країни.

«У таких містах, як Містрата, наприклад, ми маємо проблему», - цитує Саїфа Каддафі Газета.ру.

«Ми маємо справу з терористами. Армія вирішила не атакувати терористів. Ми дали шанс переговорам», - зазначив син Муаммара Каддафі.

Придушення режимом Каддафі акцій протесту вже призвело, за деякими оцінками, до загибелі близько двох тисяч людей.