У Ємені троє людей загинули під час розгону демонстрації

Троє людей загинули у п`ятницю ввечері під час розгону багатотисячної антиурядової демонстрації в місті Аден на півдні Ємену, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представника місцевих органів охорони здоров`я. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

Заворушення в Ємені спалахнули на початку лютого. Запеклі зіткнення між сотнями маніфестантів, які вимагали відставки президента Алі Абдалли Салеха, який править уже 32 роки, з поліцією відбулися в портовому місті Адені. Протести торкнулися і столиці країни Сани.