Чергові вибухи у Багдаді: 12 загиблих, 37 поранених

12 людей загинули, 37 дістали поранення в результаті декількох вибухів, які пролунали сьогодні вранці в різних районах Багдада.

Як передає ІТАР-ТАСС, на сході іракської столиці на шляху проходження пасажирського автобуса спрацював вибуховий пристрій. Загинули п’ятеро людей, включаючи жінку і двох дітей.

Через півгодини аналогічний інцидент стався на півночі Багдада, де на міні підірвалася поліцейська патрульна машина. Загинули троє працівників правоохоронних органів, 13 людей дістали поранення.

Ще один вибуховий пристрій спрацював на одному з міських ринків, забравши життя чотирьох людей.