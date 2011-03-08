Лівійські повстанці відмовилися вести переговори з британською делегацією

Лівійські повстанці відмовилися вести переговори з делегацією Великобританії. Як зазначають представники опозиційних органів влади, дипломати в`їхали на територію Лівії, не запросивши відповідного дозволу, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал Al-Arabia.

"Нам не зрозуміла суть місії британських представників. Ми відмовилися обговорювати що-небудь з ними, зважаючи на спосіб, яким вони потрапили до нашої країну. Зараз ми розглядаємо варіанти відправки цих людей додому", - завив представник Національної ради Лівії - органу влади, який нещодавно оголосив себе єдиним законним органом влади в країні.

Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг заявив, що невелика делегація дипломатів Сполученого Королівства була направлена ним до м. Бенгазі на сході Лівії, щоб налагодити контакти з повсталими проти режиму Каддафі. Керівник британського МЗС зазначив, що делегація "зіткнулася з певними труднощами" в Лівії і нині залишила цю державу. Він також повідомив, що МЗС збирається направити до Лівії нову делегацію, заздалегідь домовившись з опозиційним органом влади.