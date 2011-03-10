Франція визнала лівійську опозицію єдиною законною владою в країні

Елісейський палац зробив заяву, що Франція визнає опозиційну Національну раду Лівії єдиним законним представником лівійського народу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Reuters.

Національна рада Лівії була сформована на початку березня супротивниками лідера Лівії Муамара КАДДАФІ, після того, як масові народні виступи опозиції призвели до збройних зіткнень з лояльними М.КАДДАФІ силами.

Озброєні повстанці, які виступають за негайну відставку М.КАДДАФІ, контролюють значну частину країни, перш за все на сході. Центром опору режиму М.КАДДАФІ стало друге за величиною місто країни Бенгазі. Близько тижня в Лівії йдуть бої між повстанцями і лояльними главі Лівії силами, серед яких багато африканських найманців. ВПС Лівії завдають авіаударів по позиціях повстанців.

На тлі подій в Лівії різко підвищилися світові ціни на нафту, оскільки ця країна є одним із найбільших експортерів сировини.

Проти режиму М.КАДДАФІ було введено санкції з боку Ради безпеки ООН, до яких приєдналася Росія, зокрема, забороняються поставки всіх видів озброєнь, включаючи зброю, боєприпасів і військової техніки, надання Лівії послуг, які пов`язані з військовою діяльністю.