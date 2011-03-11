Саудівська поліція відкрила вогонь по мітинговцях

Трьох людей було поранено ввечері у четвер на демонстрації в місті Аль-Катіф на сході Саудівської Аравії, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Близько 800 шиїтів, зокрема жінок, вийшли на вулиці міста з вимогою звільнити ув’язнених одновірців. У розгоні мітингу брали участь приблизно 200 поліцейських, які відкрили вогонь по демонстрантах.

Поліцейські почали стріляти, коли акція в центрі міста вже добігала кінця, зазначив співрозмовник агентства. За його словами, поранені госпіталізовані, у них поранення середньої тяжкості.

Як повідомлялося, на початку березня 2011 року міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заборонило проводити в країні мітинги, оскільки вони суперечать шаріату і традиціям саудівського суспільства. Таким чином влада королівства зреагувала на заклики опозиції влаштувати масові акції 11 березня, а також на народні виступи в ряді сусідніх країн. У саудівському МВС попереджали, що поліція має право застосовувати будь-які засоби для припинення незаконних зборів.