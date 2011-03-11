Євросоюз розробляє нові санкції проти Лукашенка

Євросоюз розробляє нові санкції проти підприємств, які надають фінансову підтримку білоруській номенклатурі і особисто президентові Олександру Лукашенку, повідомляє інтернет-портал euobserver.com.

Нові штрафні заходи торкнуться держкоштів, які перебувають у розпорядженні Лукашенка, і особистого прибутку білоруського президента, але дозволять уникнути негативних наслідків для економіки Білорусі в цілому, а також європейських компаній, що мають економічні інтереси в цій країні.