Багатомільярдний таємний фонд дасть змогу Каддафі довго воювати

Муамар Каддафі має в своєму розпорядженні багатомільярдну суму готівкою, яка схована в Тріполі, пише газета New York Times з посиланням на джерела в розвідці США та інших західних спецслужбах.

Як стало відомо виданню, величезні суми готівкою зберігаються у полковника Каддафі в лівійському Центральному банку та інших банках в лівійській столиці та поблизу неї. Джерела стверджують, що з початку збройного конфлікту в цій північноафриканській державі частина грошей була перевезена з банків до резиденції Каддафі. Відомо, що готівкові суми розділені на лівійські динари, долари США і, можливо, на іншу валюту. Гроші на особистих рахунках Муамара Каддафі, швидше за все, є малою частиною тієї суми, яка є в його розпорядженні, повідомив газеті експерт з Близького Сходу Кенет Барден. Ці астрономічні гроші дозволять Каддафі довго протистояти озброєним прихильникам опозиції, зокрема, фінансувати африканських найманців, зазначає видання.

Країни Європейського Союзу у вівторок, 8 березня, домовилися про запровадження додаткових фінансових санкцій проти охопленої зіткненнями Лівії, передбачивши, зокрема, замороження коштів суверенного фонду і центрального банку країни, нагадує РІА “Новости”.

Наприкінці лютого ЄС за застосування насильства проти мирних маніфестантів ввів заборону на в`їзд до країни Євросоюзу 26 особам, включаючи Муамара Каддафі і п`ятьох членів його сім`ї. Були заморожені їх активи в Європі. Рада ЄС також схвалила введення заборони на постачання до Лівії зброї, боєприпасів і спецзасобів.