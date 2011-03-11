Землетрус у Японії викликав руйнівне цунамі (відео)

Потужний землетрус на північному сході Японії викликав руйнівне цунамі.

Японське телебачення показало, як хвиля заввишки майже шість метрів обрушилася на берег у префектурі Фукусіма, зносячи автомобілі, судна і будівлі, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Епіцентр землетрусу магнітудою 8,9 знаходився на глибині 32 км за 400 км від Токіо; сейсмічний катаклізм призвів до того, що і в самій столиці Японії протягом кількох хвилин розгойдувалися будівлі.

Перший із серії потужних підземних поштовхів був зафіксований о 14.46 за місцевим часом (05.46 за Грінвічем).

Попередження про цунамі оголошене не тільки в Японії, а й у ряді інших країн Тихоокеанського регіону, зокрема в Росії: на Сахаліні і Курильських островах.

Уряд Японії попереджає, що на країну можуть обрушитися нові хвилі цунамі.