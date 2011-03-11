В Японії цунамі змило пасажирський потяг

16:04, 11 березня 2011
Світ
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Збільшується кількість жертв землетрусу

Поліція Міяги (Японія) оголосила про виявлення від 200 до 300 трупів на вулицях Сендая.

Про це повідомляє телеканал France 24.

Крім того, в повідомленні сказано про сильний вибух на нафтохімічному комплексі в префектурі Міяги на північному сході країни.

Також з посиланням на AFP телеканал повідомляє, що після цунамі в Міязі зник безвісти пасажирський потяг, який так і не прибув на станцію, де його чекали.

Як повідомляв УНІАН, у Японії сьогодні стався землетрус магнітудою 8,9 бала. Після цього на побережжі обрушилося цунамі дуже потужної руйнівної сили.

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