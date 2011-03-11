Землетрус в Японії спровокував виверження вулкану в Індонезії.

Як повідомляє індійський телеканал NDTV, через кілька годин після землетрусу в Японії, розпочалося виверження вулкану Карангетанг, який вважається одним з найактивніших в Індонезії.

Індонезійська влада розпочала евакуацію людей, які живуть біля підніжжя вулкану на острові Сіау в провінції Північний Сулавесі. Повідомлень про загиблих або постраждалих поки що не надходило.

Тим часом, як повідомляє російський сайт NEWSru.com, влада Індонезії оголосила попередження про цунамі, що сформувався внаслідок землетрусу біля берегів Японії. У країні проводиться евакуація. За рішенням уряду, свої будинки мають залишити люди, що живуть у районах, які знаходяться на висоті нижче двох метрів над рівнем моря.

Попередження про цунамі розповсюджене на всьому побережжі Індонезії від провінції Північний Сулаві до провінції Папуа.

Перші ознаки цунамі з`явилися біля берегів Гавайських островів. Сильні хвилі біля південних берегів Оаху - найнаселенішого острова Гавайського архіпелагу - були зняті місцевим телебаченням. На островах вже розпочата евакуація.