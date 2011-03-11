У Москві біля будинку для співробітників ФСБ пролунали два вибухи

У Москві у дворі будинку, спорудженого для співробітників ФСБ, сталися два вибухи, постраждалих немає.

Про це УНІАН повідомили в Національному антитерористичному комітеті (НАК) Росії.

«Два вибухи прогриміли у дворі будинку 12в на вулиці Мілашенкова о 16.35 і 16.43 на неорганізованій стоянці біля гаражів. Сталося два підриви невстановлених вибухових пристроїв. Перший було проведено на даху гаража, другий - між гаражем і сміттєвим баком. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці події працює оперативно-слідча група ФСБ Росії. Відпрацьовуються всі версії події. Реалізується комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення й затримання зловмисників, а також вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За попередніми даними, потужність кожного безоболонкового вибухового пристрою становила не менше 200 грамів у тротиловому еквіваленті

9 березня приблизно о 16 годині 30 хвилин на Мічурінському проспекті біля будівлі академії ФСБ у Москві стався вибух на зупинці громадського транспорту. Тоді також ніхто не постраждав.