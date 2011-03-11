У Японії стався ще один землетрус

Землетрус магнітудою 6,6 стався о 3.59 (20.59 за Києвом) на північному заході Японії, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на японську мовну корпорацію NHK.

За даними NHK, землетрус зафіксований в префектурі Ніїгата на острові Хонсю.

За даними агентства Кіодо Цусін, реактори на АЕС Касівадзакі-Карива, розташованої в префектурі Ніїгата, продовжують функціонувати.