У Японії стався ще один землетрус
21:22, 11 березня 2011Світ
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Магнітудою 6,6 на острові Хонсю
Землетрус магнітудою 6,6 стався о 3.59 (20.59 за Києвом) на північному заході Японії, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на японську мовну корпорацію NHK.
За даними NHK, землетрус зафіксований в префектурі Ніїгата на острові Хонсю.
За даними агентства Кіодо Цусін, реактори на АЕС Касівадзакі-Карива, розташованої в префектурі Ніїгата, продовжують функціонувати.
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