Цунамі докотилося до Мексики

Хвилі цунамі заввишки до 70 сантиметрів зареєстровані на узбережжі міста Енсенада, штат Нижня Каліфорнія, повідомила журналістам генеральний координатор штабу Цивільної оборони Мексики Лаура Гурса Хайдар. Жертв і руйнувань не зареєстровано, повідомляє РІА "Новости".

Штаб просить населення тихоокеанського узбережжя зберігати спокій і не піддаватися паніці. "Події тривають, тривога цунамі не знята", - заявила Хайдар.

Штаб цивільної оборони Мексики у п`ятницю оголосив про загрозу цунамі на тихоокеанському узбережжі країни. У повідомленні мексиканських рятувальників громадянам наказано залишити всі пляжі й низовини на узбережжі, забороняється вихід суден у море.

За даними штабу цивільної оборони Мексики, загроза цунамі, викликаного сильним землетрусом в Японії, зберігатиметься ще кілька годин.