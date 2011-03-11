Цунамі докотилося до Мексики
Загроза триватиме ще кілька годин
Хвилі цунамі заввишки до 70 сантиметрів зареєстровані на узбережжі міста Енсенада, штат Нижня Каліфорнія, повідомила журналістам генеральний координатор штабу Цивільної оборони Мексики Лаура Гурса Хайдар. Жертв і руйнувань не зареєстровано, повідомляє РІА "Новости".
Штаб просить населення тихоокеанського узбережжя зберігати спокій і не піддаватися паніці. "Події тривають, тривога цунамі не знята", - заявила Хайдар.
Штаб цивільної оборони Мексики у п`ятницю оголосив про загрозу цунамі на тихоокеанському узбережжі країни. У повідомленні мексиканських рятувальників громадянам наказано залишити всі пляжі й низовини на узбережжі, забороняється вихід суден у море.
За даними штабу цивільної оборони Мексики, загроза цунамі, викликаного сильним землетрусом в Японії, зберігатиметься ще кілька годин.