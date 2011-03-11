Лідери ЄС привітали тимчасовий уряд Лівії

Лідери Європейського Союзу заявили, що лідер Лівії полковник Муаммар КАДДАФІ більше не є співрозмовником для ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві, схваленій сьогодні на надзвичайному засіданні Європейської Ради в Брюсселі.

“Полковник КАДДАФІ повинен залишити владу негайно. Його режим втратив легітимність і не є більше співрозмовником для ЄС”, - написано в декларації.

Лідери ЄС нагадали, що раніше Європейський Союз схвалив обмежувальні заходи проти керівництва країни та компаній, що контролюються режимом, а також зазначили, що готові запроваджувати додаткові санкції.

ЄС також привітав тимчасову перехідну Національну раду, що базується в Бенгазі, і заявив, що вважає її своїм політичним співрозмовником в країні.

“ЄС залишається готовим допомогти лівійському народу в побудові конституційної держави та верховенства права. ЄС готовий відповісти на запит лівійського народу допомогти відновити лівійську економіку”, - написано в заяві.