Каддафі про нафту, Німеччину та психічну хворобу

Лівійський лідер Муамар Каддафі заявив, що втратив довіру до всіх країн Євросоюзу, крім Німеччини, а також пообіцяв, що Лівія інвестуватиме надалі тільки до Росії, Індії та Китаю. Про це він сказав в інтерв`ю німецькій медіа-групі RTL, фрагменти з якого оприлюднені у вівторок.

"Ми не віримо їх (Євросоюзу) посланцям, вони влаштовували змови проти нас. Ми не віримо їх фірмам. Ми тепер інвестуватимемо до Росії, Індії та Китаю. Наші гроші будуть вкладені туди. Наші нафтові замовлення будуть передані російським, китайським і індійським фірмам. Захід про них може забути", - наводить його слова РІА «Новости».

Як розповідає кореспондент, Каддафі прийняв її в шатрі на території військової бази Баб-ель-Азізія, яку в 1986 році бомбардували США. Інтерв`ю тривало 40 хвилин, Каддафі приїхав на машині один, без охоронців.

Каддафі похвалив Німеччину за її позицію щодо подій в Лівії. "Німці щодо нас зайняли дуже добру позицію, не таку, як багато інших важливих країн на Заході", - сказав він. Лівійський лідер не виключив, що Німеччина й далі одержуватиме замовлення від Лівії.

«Німці прийняли відповідальну позицію, і постійне місце в Раді Безпеки ООН повинне бути у них, а не у Франції", - додав він. (Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила 11 березня після екстреного саміту ЄС щодо ситуації в Лівії, що вона "не бачить потреби у військовому втручанні").

В інтерв`ю німецьким журналістам Каддафі знову виступив з критикою президента Франції Ніколя Саркозі. "Він мій друг, але я думаю, що він збожеволів. Він страждає від психічної хвороби. Це кажуть люди, які поряд з ним", - стверджує Каддафі.