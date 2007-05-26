Соціалістична партія ухвалила рішення про самоліквідацію

Позачерговий з`їзд Соціалістичної єдиної партії Росії (СЄПР) ухвалив рішення про самоліквідацію партії та входженні її членів до складу партії "Справедлива Росія", очолюваної головою Ради Федерації Сергієм Мироновим. Про це повідомляє у суботу агентство ІТАР-ТАСС.

Миронов, запрошений на з`їзд як почесний гість, наголосив близькість ідеологічних позицій двох партій і запевнив, що членам СЄПР, яка налічує близько 55 тисяч осіб, не доведеться відмовлятися від соціалістичних ідеалів.

"Справедлива Росія" уклала угоду про політичний союз з СЄПР 12 квітня 2007 року. До складу "Справедливої Росії", утвореної восени 2006 року шляхом злиття трьох партій (Російської партії життя, Партії пенсіонерів і "Родины") входить також "Народна партія".