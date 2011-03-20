Коаліційні сили ведуть обстріл лівійських міст Тріполі, Зувара, Місурата, Сирта і Бенгазі. Також почався обстріл авіабази Мітіга поблизу лівійської столиці Тріполі. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на лівійські ЗМІ.

Кораблі Військово-морських сил США, дислоковані в Середземному морі, завдали удару крилатими ракетами. Всього, за заявами військових, випущено більше 110 ракет "Томагавк".

У військовому командуванні США стверджують, що ракети вразили 20 військових об`єктів, таких, як сховища ракет класу "земля-повітря". Натомість лівійські ЗМІ повідомляють, що були обстріляні цивільні об`єкти, зокрема паливні сховища навколо міст Місурата і Тріполі.

Підводний човен британських ВМС типу "Трафальгар", що бере участь у військовій операції міжнародної коаліції в Лівії, запустив крилаті ракети "Томагавк" по лівійських системах ППО, повідомило у суботу міністерство оборони Великобританії. Таким чином британська влада офіційно підтвердила участь ВМС Великобританії в операції.

"Це перший етап. Великобританія і союзники продовжать участь в запущеній військовій кампанії, поки Каддафі і його сили не зрозуміють, що міжнародне співтовариство просто не стоятиме і не дивитиметься, як він убиває своїх громадян", - сказав офіційний представник начальника штабу британських збройних сил.