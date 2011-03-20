У третьому реакторі аварійної АЕС знову зростає тиск

Тиск у третьому реакторі АЕС "Фукусіма-1" збільшується, повідомляє Associated Press з посиланням на представника Агентства з ядерної і промислової безпеки.

За його словами, заходи з охолодження реактора, зокрема подача води, "могли не подіяти".

У зв`язку з цим компанія-оператор АЕС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) має намір випустити радіоактивну пару, що скупчилася під дахом реактора, що потягне підвищення рівня радіації навколо станції. Крім того, ці дії уповільнять процес відновлення охолоджувальної системи реактора.

Після того, як до АЕС "Фукусіма-1", що залишилася без енергосистеми, була приєднана лінія електропередачі, був поданий струм до систем другого, п`ятого і шостого енергоблоків. Температура перегрітих басейнів відпрацьованого палива знизилася приблизно до 40 градусів Цельсія.