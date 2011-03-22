США передадуть командування операцією в Лівії

Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати незабаром передадуть командування операцією в Лівії своїм союзникам.

"Після перших ударів, які пошкодили системи протиповітряної оборони Муаммара Каддафі і обмежили можливість його армії завдавати шкоди населенню Лівії, відбудеться перехід відповідальності за проведення операції. У нас багато партнерів по коаліції, які продовжать участь у забезпеченні закриття повітряного простору Лівії для польотів військових літаків армії М.Каддафи", - сказав голова Білого дому на прес-конференції в Сантьяго, після зустрічі з президентом Чилі Себастьяном Піньєрою, повідомляє Бі-бі-сі. Американський лідер додав, що метою військової операції в Лівії є не повалення владного режиму, а захист мирних жителів, у Вашингтоні вважають, що Каддафі має піти.

Сьогодні ж прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що командування військової операції в Лівії перейде від США до НАТО.