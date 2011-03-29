Абрамовича знову обрали головою Думи Чукотки

Російський мільярдер Роман АБРАМОВИЧ знову обраний головою Думи Чукотського автономного округу.

На засіданні у вівторок, 29 березня, депутати одностайно затвердили його кандидатуру на цю посаду, повідомляє Радіо «Свобода».

13 березня на виборах депутатів регіонального парламенту Р.АБРАМОВИЧ одержав найбільшу кількість голосів серед кандидатів-самовисуванців — майже 93%.

Р.АБРАМОВИЧ очолює Думу Чукотського автономного округу з 2008 року, куди він був обраний через три місяці після того, як добровільно пішов у відставку з посади губернатора Чукотки.